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Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании нового Папы Римского

Лидер Штатов выразил недовольство вопросом от представителей ABC News.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил крайнее недовольство вопросом, который задала ему журналистка Марта Раддац из ABC News о его участии в избрании нового Папы Льва XIV. Об этом он сообщил в своей соцсети The Truth.

«Этот вопрос возник из ниоткуда, но он явно был в её голове, зацикленной на Трампе», — написал президент.

Ранее Трамп уже высказывал мнение о том, что хотел бы стать Папой. В его социальных сетях было опубликовано изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он занимает место Папы.