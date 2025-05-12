Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании нового Папы Римского

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил крайнее недовольство вопросом, который задала ему журналистка Марта Раддац из ABC News о его участии в избрании нового Папы Льва XIV. Об этом он сообщил в своей соцсети The Truth.
«Этот вопрос возник из ниоткуда, но он явно был в её голове, зацикленной на Трампе», — написал президент.
Ранее Трамп уже высказывал мнение о том, что хотел бы стать Папой. В его социальных сетях было опубликовано изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он занимает место Папы.