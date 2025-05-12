Демократы потребовали расследовать подарок Трампу самолёта Boeing 747−8

В ответ на критику со стороны демократов Трамп выразил недовольство и подчеркнул, что этот подарок является частью прозрачной сделки. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что Министерство обороны США получает Boeing 747 в подарок для замены устаревшего Air Force One. По его словам, это «так беспокоит продажных демократов, что они требуют, чтобы мы заплатили за этот самолёт».