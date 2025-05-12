Демократы потребовали расследовать подарок Трампу самолёта Boeing 747−8

Торрес направил письма в Счётную палату, генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой тщательно изучить эту сделку.
«Воздушный дворец», как его называют, станет самым дорогим подарком, когда-либо преподнесённым президенту иностранным правительством", — отметил конгрессмен в своём обращении.
В ответ на критику со стороны демократов Трамп выразил недовольство и подчеркнул, что этот подарок является частью прозрачной сделки. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что Министерство обороны США получает Boeing 747 в подарок для замены устаревшего Air Force One. По его словам, это «так беспокоит продажных демократов, что они требуют, чтобы мы заплатили за этот самолёт».
«Демократы — лузеры мирового класса», — заявил республиканец.
Ранее Life.ru писал, что королевская семья Катара подарит Трампу «летающий дворец», который будет использоваться в качестве нового президентского самолёта. После завершения его президентства борт перейдёт в фонд президентской библиотеки Трампа.