Аналитик Меркурис: пресс-конференция Путина не оставила Западу шансов

Президент России Владимир Путин своими заявлениями на прошедшей в Кремле пресс-конференции не оставил никаких шансов западным политикам и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин. У них не получилось даже составить ему конкуренцию», — сказал специалист по вопросам международного права в своём YouTube-канале.
Эксперт назвал российского лидера «мастером своего дела». Меркурис также отметил, что Зеленский и европейские лидеры ведут себя как «кучка профанов». По словам аналитика, быстрое решение Путина провести пресс-конференцию было правильным.
Он подчеркнул, что выступление президента РФ не позволило противникам России распространять лживые рассуждения о слабости Москвы. Меркурис считает, что Путин смог филигранно переиграть Запад.
«Ему (президенту РФ — прим. ред.) удалось поставить их в такое положение, в котором они совершенно не ожидали оказаться», — добавил эксперт.
Напомним, 11 мая Путин сообщил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возможность организовать в Стамбуле переговоры с Украиной. Зеленский, в свою очередь, заявил, что киевский режим готов провести встречу, но выдвинул условия, согласно которым ВС РФ должны прекратить огонь уже с 12 мая.