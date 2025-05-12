«Сахар или что-то другое»: Дмитриев прокомментировал видео с Макроном, Мерцем и белым пакетиком

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская сторона уже давно настроена не на временное прекращение огня, а на достижение полноценного мира. Он обратил внимание на то, что проблема заключается не в России, а в необходимости поиска решений со стороны других участников конфликта. По его словам, Европа также должна быть готова к мирному урегулированию ситуации.