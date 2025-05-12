Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждение в социальной сети X кадров, на которых два европейских лидера: президент Франции Эммануэль Макрон и недавно избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Во время их визита в Киев они пытались скрыть что-то от журналистов.
«Этот видеоматериал подлинный или же он был создан с помощью искусственного интеллекта? Если он настоящий, то что мы видим — сахар или что-то иное? Если это нечто иное, то это может многое объяснить в контексте последних идей и предложений», — написал Дмитриев в социальной сети X.
В последнее время в социальных сетях активно обсуждают необычное поведение Макрона после его визита в Киев. На кадрах видно, как журналисты входят в купе, а лидеры двух стран начинают судорожно что-то прятать. Президент Франции снял со стола предмет, похожий на свёрток, а канцлер Германии убрал ложку необычной формы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на видео, которое появилось в сети. В своем заявлении Захарова провела параллель между этим эпизодом и политикой западных лидеров на Украине. Дипломат назвала их «зависимыми временщиками», которые толкают главу киевского режима Владимира Зеленского на продолжение конфликта.
Напомним, 10 мая Макрон, Мерц, Стармер и Туск опубликовали совместное заявление с открытыми угрозами в адрес России. Эти политики считают, что Москва якобы должна согласиться на условия Киева по «перемирию», иначе они введут новые антироссийские санкции.
Накануне Фридрих Мерц сам высказался о 30-дневном перемирии. Новый немецкий канцлер заявил, что ЕС предложил свой вариант прекращения огня между Россией и Украиной. Этот план во многом совпадает с идеями администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская сторона уже давно настроена не на временное прекращение огня, а на достижение полноценного мира. Он обратил внимание на то, что проблема заключается не в России, а в необходимости поиска решений со стороны других участников конфликта. По его словам, Европа также должна быть готова к мирному урегулированию ситуации.