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Прокуроры потребовали продлить срок ареста Гуцул ещё на 30 дней

Прокуроры потребовали продлить срок ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул ещё на 30 дней.

Источник: РИА "Новости"

«Сторона обвинения попросила продления домашнего ареста ещё на 30 дней. Сегодня суд рассмотрит этот запрос», — сказала ТАСС адвокат Наталья Байрам.

Ранее Гуцул заявила о неравных условиях для её защиты и стороны обвинения в суде.