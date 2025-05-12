Прокуроры потребовали продлить срок ареста Гуцул ещё на 30 дней

«Сторона обвинения попросила продления домашнего ареста ещё на 30 дней. Сегодня суд рассмотрит этот запрос», — сказала ТАСС адвокат Наталья Байрам.
Ранее Гуцул заявила о неравных условиях для её защиты и стороны обвинения в суде.
Прокуроры потребовали продлить срок ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул ещё на 30 дней.
«Сторона обвинения попросила продления домашнего ареста ещё на 30 дней. Сегодня суд рассмотрит этот запрос», — сказала ТАСС адвокат Наталья Байрам.
Ранее Гуцул заявила о неравных условиях для её защиты и стороны обвинения в суде.