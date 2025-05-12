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Politico: Катар не принял окончательного решения о подарке Трампу самолета

Пресс-атташе Катара в США заявил, что вопрос о передаче воздушного судна действительно рассматривается.

Источник: Аргументы и факты

Власти Катара еще не приняли заключительного решения по поводу передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747−8 в качестве подарка. Об этом сообщил американской газете Politico пресс-атташе Катара в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари.

«Минобороны Катара и Минобороны США рассматривают возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было», — сказал собеседник издания.

Новостной сайт Axios ранее проинформировал, что американский депутат-демократ Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с информацией о планах администрации Трампа получить от королевской семьи Катара в подарок самолет Boeing 747−8. Отмечалось, что Катар объявит о подарке во время визита Трампа в Доху в рамках его ближневосточного турне со вторника по пятницу, 13−16 мая.