Politico: Катар не принял окончательного решения о подарке Трампу самолета

Власти Катара еще не приняли заключительного решения по поводу передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747−8 в качестве подарка. Об этом сообщил американской газете Politico пресс-атташе Катара в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари.
«Минобороны Катара и Минобороны США рассматривают возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было», — сказал собеседник издания.
Новостной сайт Axios ранее проинформировал, что американский депутат-демократ Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с информацией о планах администрации Трампа получить от королевской семьи Катара в подарок самолет Boeing 747−8. Отмечалось, что Катар объявит о подарке во время визита Трампа в Доху в рамках его ближневосточного турне со вторника по пятницу, 13−16 мая.