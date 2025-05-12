Politico: Катар не принял окончательного решения о подарке Трампу самолета

Новостной сайт Axios ранее проинформировал, что американский депутат-демократ Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с информацией о планах администрации Трампа получить от королевской семьи Катара в подарок самолет Boeing 747−8. Отмечалось, что Катар объявит о подарке во время визита Трампа в Доху в рамках его ближневосточного турне со вторника по пятницу, 13−16 мая.