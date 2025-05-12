Hindustan Times: переговоры между Индией и Пакистаном будут вести только военные

В ночь на 7 мая ВС Индии начали наносить удары по базам террористов в Пакистане, назвав эту операцию «Синдур». В ответ пакистанское правительство приступило к крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). 10 мая Нью-Дели и Исламабад согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море. Однако спустя несколько часов после этого в нескольких городах Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотники, сработали системы ПВО, было отключено электричество. Как сообщили индийские военные, минувшая ночь на линии контроля и международной границе между Индией и Пакистаном прошла спокойно.