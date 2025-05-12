Hindustan Times: переговоры между Индией и Пакистаном будут вести только военные

«Мы с самого начала придерживались мнения, что единственные переговоры, которые будут между Индией и Пакистаном, будут вестись между командующими военными операциями и напрямую, никаких политических разговоров не будет», — сказали источники. Они отметили, что никаких контактов между советником индийского премьер-министра по нацбезопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и их пакистанскими визави не было.
Кроме того, официальный Нью-Дели считает, что с Исламабадом нечего обсуждать по кашмирскому вопросу, кроме возвращения Индии территорий, «незаконно оккупированных» Пакистаном, и обсуждения этой темы должны вестись напрямую. «Обсуждать больше нечего. Они должны вернуть незаконно оккупированную территорию, и они могут сделать это напрямую. Нам не нужен кто-то между нами», — сказали источники издания.
Собедники газеты также напомнили, что решение о приостановке договора о водах Инда, принятое после теракта в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), остается в силе. «Пакистан не может продолжать [поддержку] трансграничного терроризма, ожидая сотрудничества в областях, которые он сам выберет в двусторонних отношениях», — подчеркнули источники.
Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (признана террористической, запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки. Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга.
В ночь на 7 мая ВС Индии начали наносить удары по базам террористов в Пакистане, назвав эту операцию «Синдур». В ответ пакистанское правительство приступило к крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). 10 мая Нью-Дели и Исламабад согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море. Однако спустя несколько часов после этого в нескольких городах Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотники, сработали системы ПВО, было отключено электричество. Как сообщили индийские военные, минувшая ночь на линии контроля и международной границе между Индией и Пакистаном прошла спокойно.