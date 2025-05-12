Трамп возмутился вопросом о его роли в избрании нового папы римского

Ранее Трамп заявлял, что сам был бы не против занять папский престол. Белый дом даже опубликовал в соцсетях сгенерированное ИИ изображение, где президент США изображен в роли понтифика. Позднее он заявил, что не имеет отношения к созданию этой фотографии.