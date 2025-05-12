Axios: Торрес требует расследования ситуации с подарком Трампу от Катара

В статье отмечается, что самолёт может быть использован в качестве президентского борта Air Force One, а после ухода Трампа с поста главы Белого дома перейдёт в его личное пользование. Член палаты представителей Ричи Торрес направил запрос в адрес Контрольно-счётной палаты США с требованием провести расследование по данному вопросу.