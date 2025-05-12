Axios: Торрес требует расследования ситуации с подарком Трампу от Катара

Депутат от Демократической партии США Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с тем, что президент страны Дональд Трамп планирует принять подарок от королевской семьи Катара самолёт Boeing 747−8 стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Axios.
В статье отмечается, что самолёт может быть использован в качестве президентского борта Air Force One, а после ухода Трампа с поста главы Белого дома перейдёт в его личное пользование. Член палаты представителей Ричи Торрес направил запрос в адрес Контрольно-счётной палаты США с требованием провести расследование по данному вопросу.
По словам конгрессмена, «летучий дворец» в станет самым дорогим подарком, который когда-либо получал американский президент от иностранного правительства.
Ранее стало известно, что Вашингтон примет дорогостоящий самолет уже на этой неделе. Сообщается, что самолет предназначен лично для Дональда Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.