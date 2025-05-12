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Токаев наградил Куаныша Султанова

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Куаныша Султанова орденом «Отан», передает Tengrinews.kz.

Источник: gov.kz

«Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлы награжден орденом “Отан” за особые заслуги в государственной и общественной деятельности», — говорится в сообщении.

Отметим, что 12 мая Куаныш Султанов отмечает 80-летие. \