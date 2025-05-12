Минобороны Индии: в Джамму и Кашмире прошла первая спокойная ночь

Ночью в прошлую среду, 7 мая, Индия объявила о военной операции «Синдур», ударив по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. По словам индийских властей, это стало ответом на теракт в Пахалгаме в апреле, в результате которого погибли 25 индийцев и 1 гражданин Непала. Пакистан заявил о гибели как минимум 31 человека и ранении 57 и о том, что оставляет за собой право на адекватный ответ.