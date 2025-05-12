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Минобороны Индии: в Джамму и Кашмире прошла первая спокойная ночь

В ведомстве отметили, что не было никаких сообщений об инцидентах.

Источник: Аргументы и факты

На линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла первая за последние дни спокойная ночь. Об этом заявил представитель индийского Минобороны подполковник Сунил Бартвал.

«Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало», — уточнил он.

Ночью в прошлую среду, 7 мая, Индия объявила о военной операции «Синдур», ударив по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. По словам индийских властей, это стало ответом на теракт в Пахалгаме в апреле, в результате которого погибли 25 индийцев и 1 гражданин Непала. Пакистан заявил о гибели как минимум 31 человека и ранении 57 и о том, что оставляет за собой право на адекватный ответ.

Позже стороны достигли соглашения о прекращении огня, и оно вступило в силу днем в субботу, 10 мая. Однако вечером того же дня глава Джамму и Кашмира Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы средств противовоздушной обороны Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмира.