В ведомстве уточнили, что штурмовые группы, продвигаясь в рамках освобождения территорий Донбасса, стремительно захватили укрепленный объект ВСУ. Один из участников операции рассказал, что противник изначально оказывал сопротивление, но, осознав безвыходность положения, решил сдаться. По его словам, эвакуационная группа ВСУ на М113 была замечена с воздуха и уничтожена на подходе, а танк, несмотря на попытку прорыва, также был ликвидирован.
ВСУ несут на поле боя не только численные потери. Тем временем украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Так, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.