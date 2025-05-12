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Мэр Лошкин об отключении горячей воды: Это у нас главный нерв

Мэр Челябинска попросил коммунальщиков не затягивать сроки опрессовок.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 20 мая начнутся массовые опрессовки. Отключение горячей воды затронет все городские районы. Причем в Металлургическом районе оно займет больше времени, чем в прочих.

— Большая просьба — соблюдать сроки отключения воды, — обратился к подчиненным мэр Челябинска Алексей Лошкин во время совещания в городской администрации. — Это у нас главный нерв. Если где-то затягиваются по каким-то причинам сроки опрессовок, нужно обязательно информировать жителей об этих причинах и сроках завершения работ.