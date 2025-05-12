Кишиневский суд 12 мая рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Гуцул

Кишиневский суд сегодня рассмотрит запрос стороны обвинения о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток. Об этом сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.
Юрист уточнила, что срок ареста политика истекает в грядущую среду, 14 мая.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Сначала ее отправили под стражу, но через некоторое время перевели под домашний арест. Молдавские власти обвиняют главу автономии в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году и фальсификации документов.