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Кишиневский суд 12 мая рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Гуцул

Обвинение просит продлить арест на 30 суток.

Источник: Аргументы и факты

Кишиневский суд сегодня рассмотрит запрос стороны обвинения о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток. Об этом сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.

Юрист уточнила, что срок ареста политика истекает в грядущую среду, 14 мая.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Сначала ее отправили под стражу, но через некоторое время перевели под домашний арест. Молдавские власти обвиняют главу автономии в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году и фальсификации документов.