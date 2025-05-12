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Глава Абхазии призвал Грузию смириться

Грузии нужно смириться с тем, что Абхазия является независимым государством. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Политическая элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия — независимое государство», — сказал Гунба.

По его словам, Абхазия свободно развивает свою культуру и традиции, и именно в этом выражается ее независимость. Президент добавил, что диалог с Тбилиси возможен только при условии признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению Гунбы. «Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — уточнил глава государства.