ВСУ ночью атаковали Ростовскую область. Военная операция, день 1174-й

08:50 Премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил провести прямые российско-украинские переговоры в республике.
«Словения была бы удостоена чести, если бы обе стороны приняли приглашение провести мирные переговоры в Словении — в духе нашей внешнеполитической приверженности миру, которой мы следовали с момента обретения независимости», — заявил он.
08:45 Президент Владимир Путин находится в сильном переговорном положении по Украине, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
«Но по мере того, как эта война затягивается, я думаю, его позиция действительно слабеет. Реальный вопрос в том, произойдет ли это усилиями Соединенных Штатов и усилиями Европы по достижению прекращения огня между Украиной и Россией», — отметил он.
08:35 Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию истребителей Су-35С.
«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — рассказали в пресс-службе компании.
«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат. Более того, география этих встреч не вполне совпадает, поскольку местом возможных переговоров России и Украины называют Стамбул, тогда как встреча глав МИД НАТО будет проходить в Анталье», — уточнил он.
По словам источника, НАТО «может использовать присутствие в Турции своих министров во время переговоров России и Украины для оказания моральной поддержки Киеву или проведения с ним вспомогательных консультаций по ходу переговоров с Россией, если они состоятся».
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08:15 Президент США Дональд Трамп «встал на сторону» Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум России о 30-дневном перемирии, потребовав от украинской стороны согласиться на переговоры в Турции, сообщил телеканал Sky News.
«Они думали, что Дональд Трамп поддерживает их, однако, даже несмотря на то, что 30 стран требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — отметили журналисты.
08:10 Приоритетом США в урегулировании украинского конфликта остается немедленное прекращение огня и завершение боевых действий, заявил госсекретарь Марко Рубио.
08:05 Ночью средства РЭБ отразили воздушную атаку БПЛА в Каменске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется, добавил он.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1174-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.