ВСУ ночью атаковали Ростовскую область. Военная операция, день 1174-й

«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат. Более того, география этих встреч не вполне совпадает, поскольку местом возможных переговоров России и Украины называют Стамбул, тогда как встреча глав МИД НАТО будет проходить в Анталье», — уточнил он.