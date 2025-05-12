«Ждали российскую армию»: Бойцы ВС РФ спасли десятки истощённых семей из Часова Яра

А в ходе освобождения Дзержинска от украинских боевиков российские штурмовики обнаружили семерых местных жителей, включая двух подростков, которые оставались в своих домах. Бойцы стали обеспечивать сограждан продовольствием и питьевой водой. Эти люди сознательно решили не покидать родной город, несмотря на возможность эвакуации в Киев или Львов.