Госслужащих будут наказывать за проступки на предыдущих должностях — указ Президента

Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Изменения касаются как политических, так и административных госслужащих. Теперь они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за проступки, совершенные на предыдущих должностях, даже если к моменту рассмотрения дела уже занимают другую позицию.