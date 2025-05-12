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Королевский подарок: Трамп может получить от Катара дорогое подношение

Politico: Катар хочет подарить Трампу самолет Boeing 747−8.

Источник: Комсомольская правда

Власти Катара изучают возможность передачи самолета Boeing 747−8 в качестве подарка президенту США Дональду Трампу. Но пока окончательное решение не принято. Об этом со ссылкой на пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари сообщает Politico.

По его словам, решением этого вопроса занимаются оборонные ведомства Катара и США, но решение пока не принято.

«Вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было», — заявил пресс-атташе Катара.

Ранее сообщалось, что этот самолет оценивается в 400 миллионов долларов. Лайнер передадут во время ближневосточного турне Дональда Трампа. Самолет представляет собой «летучий дворец». Он предназначен лично для Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.

В 2024 году частный самолет Дональда Трампа был продан на фоне высоких судебных издержек, которые политик несет в результате ведущихся против него процессов.