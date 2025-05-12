Королевский подарок: Трамп может получить от Катара дорогое подношение

Ранее сообщалось, что этот самолет оценивается в 400 миллионов долларов. Лайнер передадут во время ближневосточного турне Дональда Трампа. Самолет представляет собой «летучий дворец». Он предназначен лично для Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.