Королевский подарок: Трамп может получить от Катара дорогое подношение

Власти Катара изучают возможность передачи самолета Boeing 747−8 в качестве подарка президенту США Дональду Трампу. Но пока окончательное решение не принято. Об этом со ссылкой на пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари сообщает Politico.
По его словам, решением этого вопроса занимаются оборонные ведомства Катара и США, но решение пока не принято.
«Вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было», — заявил пресс-атташе Катара.
Ранее сообщалось, что этот самолет оценивается в 400 миллионов долларов. Лайнер передадут во время ближневосточного турне Дональда Трампа. Самолет представляет собой «летучий дворец». Он предназначен лично для Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.
В 2024 году частный самолет Дональда Трампа был продан на фоне высоких судебных издержек, которые политик несет в результате ведущихся против него процессов.