Мэр подсчитал, сколько голосов екатеринбуржцев не хватает для федеральных денег

В этом году для получения федерального софинансирования должно проголосовать 388 963 горожанина. Для сравнения, в прошлом году в голосовании приняли участие почти 310 тыс. человек. Самые высокие требования в этом году к Чкаловскому и Орджоникидзевскому районам, где нужно получить 73 020 и 66 190 голосов соответственно.