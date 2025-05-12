Мэр подсчитал, сколько голосов екатеринбуржцев не хватает для федеральных денег

Для получения федерального софинансирования на реконструкцию парков в Екатеринбурге должны проголосовать еще 255 тыс. жителей. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.
«На сегодняшний день лидирует Основинский парк, второе место у бульвара по улице Культуры. Тройку замыкает участок набережной рек Исети и Ольховки», — написал Алексей Орлов.
В этом году для получения федерального софинансирования должно проголосовать 388 963 горожанина. Для сравнения, в прошлом году в голосовании приняли участие почти 310 тыс. человек. Самые высокие требования в этом году к Чкаловскому и Орджоникидзевскому районам, где нужно получить 73 020 и 66 190 голосов соответственно.