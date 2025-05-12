Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе со своими европейскими покровителями и партнерами не проявил заинтересованности в достижении мирного урегулирования с Россией. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, Москва четко продемонстрировала готовность к переговорам в четверг.
«Но есть ли она у Европы и Зеленского? Есть ли она у этих четырех европейских лидеров? Не может быть, чтобы они были так глупы, чтобы сорвать и это», — отметил Дэвис.
Он напомнил, что в своем недавнем ночном обращении к СМИ российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ к переговорам без каких-либо предварительных условий. По мнению аналитика, президент России подтвердил искреннее желание Кремля завершить украинский конфликт.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский объяснил, почему США будут принуждать Украину к миру.