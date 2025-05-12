Главные новости 12 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 мая 2025 года.
Катар планирует подарить Трампу самолет за $400 млн
Рубио обозначил приоритет США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным для Белого дома в урегулировании украинского кризиса — прекращение огня и боевых действий. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Темой разговора также стал конфликт Индии и Пакистана.
ЕС и Лондон заключат пакт об обороне и безопасности
Президент Республики Сербской назвал старт СВО оправданным
Лидер Республики Сербской Милорад Додик считает, что решение России начать проведение специальной военной операции (СВО) было оправданным. Политик заявил, что США в случае, если у гражданина страны появляются проблемы, вмешиваются, значит и Россия имеет право защищать 15 млн русскоязычных людей.
Эксперт спрогнозировал замедление темпа роста зарплат в России
Ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что рост заработных плат в России в течение 2025−2026 годов снизится по сравнению с показателями 2023−2024 годов. Причина замедления — улучшение ситуации с нехваткой кадров. В текущем году рост зарплат составит 7%, в следующем — 5,7%.