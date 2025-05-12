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Главные новости 12 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 12 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 мая 2025 года.

Катар планирует подарить Трампу самолет за $400 млн

Источник: Reuters

Королевская семья Катара готовится подарить президенту США Дональду Трампу реактивный самолет Boeing 747−8, который называют «летающим дворцом». Стоимость презента оценивается в $400 млн. После того как американский лидер покинет свой пост, самолет передадут ВВС США.

Рубио обозначил приоритет США по Украине

Источник: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным для Белого дома в урегулировании украинского кризиса — прекращение огня и боевых действий. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Темой разговора также стал конфликт Индии и Пакистана.

ЕС и Лондон заключат пакт об обороне и безопасности

Источник: AP 2024

Великобританию включат в оборонную политику ЕС после подписания совместного пакта Лондона и Брюсселя о безопасности. Соглашение будет представлено в мае. Документ определяет участие Королевства в обеспечении обороны Европы и отправку миротворцев в составе общей миссии на Украину и в другие страны.

Президент Республики Сербской назвал старт СВО оправданным

Источник: РИА "Новости"

Лидер Республики Сербской Милорад Додик считает, что решение России начать проведение специальной военной операции (СВО) было оправданным. Политик заявил, что США в случае, если у гражданина страны появляются проблемы, вмешиваются, значит и Россия имеет право защищать 15 млн русскоязычных людей.

Эксперт спрогнозировал замедление темпа роста зарплат в России

Ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что рост заработных плат в России в течение 2025−2026 годов снизится по сравнению с показателями 2023−2024 годов. Причина замедления — улучшение ситуации с нехваткой кадров. В текущем году рост зарплат составит 7%, в следующем — 5,7%.