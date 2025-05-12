Главные новости 12 мая 2025 года

Великобританию включат в оборонную политику ЕС после подписания совместного пакта Лондона и Брюсселя о безопасности. Соглашение будет представлено в мае. Документ определяет участие Королевства в обеспечении обороны Европы и отправку миротворцев в составе общей миссии на Украину и в другие страны.