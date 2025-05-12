В Башкирии отменили закон о продаже детям газовых баллончиков

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил действие республиканского закона, ограничивающий продажу детям газосодержащих товаров. Он действовал в республике последние пять лет.
Как сообщили в Госсобрании региона, депутаты приняли его в ответ на распространение среди молодежы сниффинга. Это опасная для здоровья и жизни человека форма токсикомании.
При вдыхании углеводородных сжиженных газов происходит аритмия и остановка сердца. Это с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. С 2016 по 2023 год в России от этого погибли 817 несовершеннолетних.
«Сейчас аналогичный закон приняли на федеральном уровне. Необходимости в региональном законе уже нет. Соответственно утратившими силу признаются как сам республиканский закон, так и статья КоАП о штрафах за его нарушение», — подчеркнул спикер парламента Константин Толкачев.
Административная ответственность, которую установили федеральным законодательством, намного жестче и соответственно штрафы выше. на порядки. Это говорит об опасности сниффинга и необходимости решительных действий для защиты здоровья детей и молодежи.