Мэр Самары Иван Носков начал проводить планерки на ходу

В качестве примера Иван Носков привел улицу Ленинградскую, где уже выровняли плитку и привели в порядок колодцы. Работы здесь продолжатся, так как на улице не хватает зелени. Под Ленинградской проходят подземные коммуникации, так что деревья могут не прижиться. В качестве альтернативы на пешеходной улице могут появиться дополнительные клумбы и вазоны.