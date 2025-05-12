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Мэр Самары Иван Носков начал проводить планерки на ходу

На улице Ленинградской в Самаре хотят сделать больше клумб и вазонов.

Источник: соцсети

Глава Самары Иван Носков начал проводить планерки в необычном формате — на ходу. На прошлой неделе он с подчиненными и подрядчиками прошелся по Ленинскому и Самарскому районам. В своем телеграм-канале мэр поблагодарил тех предпринимателей, которые уже привели в порядок свои витрины, а остальным посоветовал последовать их примеру.

— То же самое касается и коммунальных, и дорожных служб, которые отвечают за содержание города, — заявил мэр Самары.

В качестве примера Иван Носков привел улицу Ленинградскую, где уже выровняли плитку и привели в порядок колодцы. Работы здесь продолжатся, так как на улице не хватает зелени. Под Ленинградской проходят подземные коммуникации, так что деревья могут не прижиться. В качестве альтернативы на пешеходной улице могут появиться дополнительные клумбы и вазоны.

Иван Носков поручил главам районов составить «дефектовки» с указание мелких недостатков по своим территориям, чтобы в будущем привести их в порядок минимальными усилиями. Мэр планирует регулярно проводить такие обходы с участием жителей.