Стамбульские переговоры Путина и Зеленского под угрозой срыва: почему встреча может не состояться

Путин предложил Киеву возобновить переговоры по Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Стамбула (Турция) без предварительных условий 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил, что лично будет ждать приезда Путина. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился на организацию дипломатической встречи.
Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, предложенные Путиным. По его мнению, Украина должна согласиться на эти переговоры немедленно. Однако лидер США сомневается насчет готовности Украины к переговорам с Россией в целом.
Некоторые эксперты считают, что готовность главы Украины Владимира Зеленского к диалогу — игра на публику. Многие придерживаются мнения, что Зеленский сорвет ближайшие переговоры. Почему переговоры могут не состояться — в материале URA.RU.
Почему переговоры могут не состояться.
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Путин не поведется на «игру на публику» со стороны Зеленского.
Заявление Владимира Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие дни — лишь игра на публику. Такое мнение высказал украинский блогер и политик Анатолий Шарий, добавив, что российский лидер вряд ли поедет в столицу Турции.
«Обещания Зеленского встретиться с Путиным в Турции являются игрой на публику», — написал Шарий в telegram-канале. По его словам, заявления главы Украины не имеют практического смысла. По его мнению, подобная риторика выглядит абсурдной и не способствует реальному продвижению мирных инициатив.
Украина не готова.
Украина не готова на прямые переговоры с Россией и, вероятнее всего, откажется от предложенного Москвой диалога, намеченного на май. Об этом URA.RU рассказал политолог Сергей Марков, ссылаясь на поведение украинской стороны в вопросе перемирия. По его мнению, действия Киева свидетельствуют о стремлении продолжить конфликт, а не искать дипломатические пути его разрешения.
«Они (офис Зеленского — прим. URA.RU) сформулировали свои предложения о 30-дневном перемирии в нарочито хамской ультимативной форме, чтобы Россия не соглашалась. Украина хочет продолжения конфликта», — заявил Марков. Политолог отметил, что именно такой подход Киева объясняет нежелание идти на какие-либо компромиссы, в том числе и на прямые переговоры с Россией.
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Встреча вряд ли состоится.
Встреча президентов Украины и России, намеченная на этой неделе в Турции, скорее всего не состоится, а даже если переговоры и начнутся, вероятность достижения реальных договоренностей крайне мала. Об этом заявил аналитик американского Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс. По его мнению, заявления обеих сторон обусловлены стремлением заключить выгодные для себя сделки, а не желанием прийти к устойчивому миру.
Аналитик отметил, что оба лидера преследуют собственные внутренние и внешнеполитические цели. По мнению эксперта, решение Зеленского участвовать во встрече связано с расчетами на дополнительную поддержку со стороны западных партнеров, особенно в преддверии возможных изменений в политике США. В то же время позиция Путина, по мнению Хесса, не предполагает уступок или заключения соглашения на условиях Украины.
Зеленский сделает все, чтобы избежать переговоров.
Украинский лидер и его европейские союзники будут стараться всеми способами избежать начала реальных переговоров с Россией, заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. «Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссного [конфликта] с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров [с РФ])», — заявил Меттан. Об этом он заявил агентству РИА Новости.
Условие для проведения переговоров.
Переговоры должны основываться на реальной текущей ситуации и учитывать наработки переговоров 2022 года. Такое мнение выразил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала. «С учетом этого, конечно. С учетом, естественно, с учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат к переговорам с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году.
Что говорят Путин и Зеленский.
Предложение переговоров.
Путин заявил, что украинским властям поступило предложение вновь начать прямые переговоры с Российской Федерацией, которые были ранее остановлены по инициативе Киева. По словам президента, наиболее подходящим местом для возобновления диалога может стать Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. «Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал глава государства.
Зеленский решил ждать Путина в Стамбуле.
Зеленский сообщил о своем намерении лично присутствовать на встрече. «Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции», — написал Зеленский.