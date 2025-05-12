Украинский лидер и его европейские союзники будут стараться всеми способами избежать начала реальных переговоров с Россией, заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. «Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссного [конфликта] с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров [с РФ])», — заявил Меттан. Об этом он заявил агентству РИА Новости.