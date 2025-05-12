Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стамбульские переговоры Путина и Зеленского под угрозой срыва: почему встреча может не состояться

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Стамбула (Турция) без предварительных условий 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил, что лично будет ждать приезда Путина. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился на организацию дипломатической встречи.

Путин предложил Киеву возобновить переговоры по Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Стамбула (Турция) без предварительных условий 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил, что лично будет ждать приезда Путина. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился на организацию дипломатической встречи.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, предложенные Путиным. По его мнению, Украина должна согласиться на эти переговоры немедленно. Однако лидер США сомневается насчет готовности Украины к переговорам с Россией в целом.

Некоторые эксперты считают, что готовность главы Украины Владимира Зеленского к диалогу — игра на публику. Многие придерживаются мнения, что Зеленский сорвет ближайшие переговоры. Почему переговоры могут не состояться — в материале URA.RU.

Почему переговоры могут не состояться.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаздор в США, поддержка в ЕС, недопонимание Зеленского: реакция мировых лидеров на предложение Путина Украине.

Путин не поведется на «игру на публику» со стороны Зеленского.

Заявление Владимира Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие дни — лишь игра на публику. Такое мнение высказал украинский блогер и политик Анатолий Шарий, добавив, что российский лидер вряд ли поедет в столицу Турции.

«Обещания Зеленского встретиться с Путиным в Турции являются игрой на публику», — написал Шарий в telegram-канале. По его словам, заявления главы Украины не имеют практического смысла. По его мнению, подобная риторика выглядит абсурдной и не способствует реальному продвижению мирных инициатив.

Украина не готова.

Украина не готова на прямые переговоры с Россией и, вероятнее всего, откажется от предложенного Москвой диалога, намеченного на май. Об этом URA.RU рассказал политолог Сергей Марков, ссылаясь на поведение украинской стороны в вопросе перемирия. По его мнению, действия Киева свидетельствуют о стремлении продолжить конфликт, а не искать дипломатические пути его разрешения.

«Они (офис Зеленского — прим. URA.RU) сформулировали свои предложения о 30-дневном перемирии в нарочито хамской ультимативной форме, чтобы Россия не соглашалась. Украина хочет продолжения конфликта», — заявил Марков. Политолог отметил, что именно такой подход Киева объясняет нежелание идти на какие-либо компромиссы, в том числе и на прямые переговоры с Россией.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Россия ищет выход": как западные СМИ отреагировали на желание Путина встретиться с Зеленским.

Встреча вряд ли состоится.

Встреча президентов Украины и России, намеченная на этой неделе в Турции, скорее всего не состоится, а даже если переговоры и начнутся, вероятность достижения реальных договоренностей крайне мала. Об этом заявил аналитик американского Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс. По его мнению, заявления обеих сторон обусловлены стремлением заключить выгодные для себя сделки, а не желанием прийти к устойчивому миру.

Аналитик отметил, что оба лидера преследуют собственные внутренние и внешнеполитические цели. По мнению эксперта, решение Зеленского участвовать во встрече связано с расчетами на дополнительную поддержку со стороны западных партнеров, особенно в преддверии возможных изменений в политике США. В то же время позиция Путина, по мнению Хесса, не предполагает уступок или заключения соглашения на условиях Украины.

Зеленский сделает все, чтобы избежать переговоров.

Украинский лидер и его европейские союзники будут стараться всеми способами избежать начала реальных переговоров с Россией, заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. «Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссного [конфликта] с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров [с РФ])», — заявил Меттан. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

Условие для проведения переговоров.

Переговоры должны основываться на реальной текущей ситуации и учитывать наработки переговоров 2022 года. Такое мнение выразил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала. «С учетом этого, конечно. С учетом, естественно, с учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат к переговорам с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году.

Что говорят Путин и Зеленский.

Предложение переговоров.

Путин заявил, что украинским властям поступило предложение вновь начать прямые переговоры с Российской Федерацией, которые были ранее остановлены по инициативе Киева. По словам президента, наиболее подходящим местом для возобновления диалога может стать Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. «Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал глава государства.

Зеленский решил ждать Путина в Стамбуле.

Зеленский сообщил о своем намерении лично присутствовать на встрече. «Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции», — написал Зеленский.