На выборах в парламент Молдовы избирательных участков в Приднестровье не будет

Для граждан с правом голоса, проживающих на левом берегу Днестра, избирательные участки традиционно открываются в населенных пунктах Зоны безопасности. Напомним, на президентских выборах в Молдове осенью 2024 многие избиратели из Приднестровского региона не могли попасть на участки для голосования из-за анонимных звонков о минировании моста через Днестр. Позже информация о минировании не подтвердилась. Виновные в инциденте найдены не были.