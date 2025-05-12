На выборах в парламент Молдовы избирательных участков в Приднестровье не будет

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Центризбирком Молдовы, как и прежде, не будет организовывать на предстоящих этой осенью выборах в парламент избирательные участки на левом берегу Днестра, заявил премьер-министр Дорин Речан.
Так он прокомментировал слова главы Приднестровья Вадима Красносельского о готовности тираспольский администрации открыть пункты для голосования на территории региона в случае, если со стороны Кишинева поступит соответствующий запрос.
«Для этого у нас есть специальные механизмы, у нас есть своя центральная избирательная комиссия», — сказал ранее Красносельский в интервью российским СМИ.
Речан также уточнил, в каком случае граждане смогут проголосовать на территории Левобережья Днестра.
«Республика Молдова проведет свободные и честные выборы, в том числе и на левом берегу Днестра, когда страна будет реинтегрирована», — сказал он.
Для граждан с правом голоса, проживающих на левом берегу Днестра, избирательные участки традиционно открываются в населенных пунктах Зоны безопасности. Напомним, на президентских выборах в Молдове осенью 2024 многие избиратели из Приднестровского региона не могли попасть на участки для голосования из-за анонимных звонков о минировании моста через Днестр. Позже информация о минировании не подтвердилась. Виновные в инциденте найдены не были.