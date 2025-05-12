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Экс-замминистра образования Кубани Урайкин баллотируется в депутаты

Бывший заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин, ранее оказавшийся в центре нескольких резонансных скандалов, подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Источник: соцсети

Согласно информации, размещенной 10 мая на официальном портале праймериз, Сергей Урайкин планирует баллотироваться в Совет депутатов Северского района по Предгорному трехмандатному округу № 6.

В числе претендентов на выдвижение от партии в данном округе — 15 человек, включая двух действующих депутатов, председателя районного совета Владимира Захарченко, а также сотрудников местных администраций, педагогов и представителей муниципальных учреждений.

Сергей Урайкин оставил должность в краевом министерстве образования после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс: в соцсетях было опубликовано видео, на котором чиновник использует нецензурные выражения в адрес волонтеров в Анапе. Позже он публично извинился.