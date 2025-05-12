В Челябинске расторгли контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы

Наиболее массовыми стали парад Победы на площади Революции — общее количество зрителей на нём составило 15 тысяч. Шествие «Бессмертного полка» стало рекордным. Впервые в этом году оно проходило со звуковым оформлением. В шествии приняли участие более 200 тысяч человек. Затем состоялись мероприятия на пешеходной части улицы Кирова — праздничный концерт, телемост с новыми территориями, это спектакль «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки» и реконструкция отправки Уральского добровольческого танкового корпуса. Общее количество зрителей составило 12 тысяч. Праздничный концерт на Торговом центре, где принимали участие артисты Мариинского театра и Юлия Чичерина, собрал 15 тысяч зрителей. А праздничная программа на Театральной площади, которая завершилась 3D-шоу на фасаде театра драмы, привлекла 10 тысяч человек.