В Челябинске расторгли контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы

— К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик по запуску фейерверка не смог выполнить условия контракта и реализовать техническое задание по запуску салюта, — рассказал Сергей Авдеев. — До последнего мы пытались ситуацию исправить, но, к сожалению, это не удалось. В настоящий момент контракт расторгнут без оплаты, подрядчику выставлены штрафные санкции.
Мэр города Алексей Лошкин поблагодарил всех причастных за организацию мероприятий, отметив, что присутствовал на многих площадках не только 9 Мая, но и в момент подготовки. Он выразил благодарность всем творческим коллективам, которые приняли участие в торжестве, а также всем работникам, кто обеспечивал правопорядок. А по поводу салюта добавил, что важно предусматривать запасные варианты.
— Будем работать дальше. Надо, чтобы у нас, скажем так, всегда были альтернативные подрядные организации, которые задействованы в подобных мероприятиях, — добавил Алексей Лошкин. — Поэтому вот об этом нужно подумать. Серьёзно подумать. И об этом нужно договориться.
Напомним, праздничный салют в Челябинске задержали почти на 50 минут, и продлился он всего шесть минут вместо обещанных 15.
Всего, по словам вице-мэра по социальному развитию, в праздничную афишу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне было включено 97 мероприятий. Из них непосредственно 9 Мая состоялось 23 мероприятия, которые посетило 306,5 тысяч человек.
Наиболее массовыми стали парад Победы на площади Революции — общее количество зрителей на нём составило 15 тысяч. Шествие «Бессмертного полка» стало рекордным. Впервые в этом году оно проходило со звуковым оформлением. В шествии приняли участие более 200 тысяч человек. Затем состоялись мероприятия на пешеходной части улицы Кирова — праздничный концерт, телемост с новыми территориями, это спектакль «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки» и реконструкция отправки Уральского добровольческого танкового корпуса. Общее количество зрителей составило 12 тысяч. Праздничный концерт на Торговом центре, где принимали участие артисты Мариинского театра и Юлия Чичерина, собрал 15 тысяч зрителей. А праздничная программа на Театральной площади, которая завершилась 3D-шоу на фасаде театра драмы, привлекла 10 тысяч человек.
В День Победы корреспонденты «Пчелы» смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.