Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске

«РПК (Рабочая партия Курдистана.— “Ъ”) делает только лучшее для курдов. Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», — цитирует агентство Rudaw одного из бывших руководителей партии Халила Атаджа.
Лидер партии Абдулла Оджалан в феврале сообщил о намерении РПК распуститься и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями. После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию. В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск.
Рабочая партия Курдистана основана в 1978 году для защиты национальных прав курдов в Турции. С 1984-го партия начала вести военную партизанскую борьбу против официального руководства Турции и выступала за создание курдской автономии в составе республики. В начале 2000-х признана террористической организацией на территории Турции, ЕС и США.
В марте этого года мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинили в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана. Он отстранен от должности и находится под арестом.
О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Аресты спустились от мэрии к канализации».