Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана основана в 1978 году для защиты национальных прав курдов в Турции. С 1984-го партия начала вести военную партизанскую борьбу против официального руководства Турции и выступала за создание курдской автономии в составе республики. В начале 2000-х признана террористической организацией на территории Турции, ЕС и США.