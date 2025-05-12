Большинство людей с нормальным зрением недоумевают: почему, когда они ясно видят, что в Молдове дела идут плохо, руководители Молдовы и их покровители из Европейского Союза утверждают обратное, заявляя, что все хорошо, а будет еще прекраснее. Ведь очевидно, что они врут — зачем, спрашивается, они это делают?
Ответ и объяснение очень простые: бюрократы, что кишиневские, что брюссельские, не могут открыто признать, что они облажались, и поэтому занимаются искажением реальности. Ведь они как-никак отвечают за происходящее, и сказать, что они все провалили, означает расписаться в собственной беспомощности и никчемности. Люди спросят, а зачем вы вообще нужны такие импотенты и вредители? Но самое страшное, что спросят даже не люди — на людей им плевать, — а спросит их бюрократическое начальство.
В советское время существовала порочная практика так называемых приписок. К примеру, собрали в колхозе 100 тысяч тонн пшеницы, а в рапортах пишут, что 120 тысяч тонн. С этой практикой, как могли, боролись, вплоть до уголовных дел, но она все равно сохранялась, потому что вранье и очковтирательство шло с самого низа до самого верха.
Еврокомиссары и их представители в Кишиневе унаследовали эту практику советских председателей колхозов и партийных секретарей. Когда в Брюсселе и Кишиневе говорят, что Молдову могут к 2030 году принять в ЕС, все понимают, что это полный бред, но они же это говорят, начиная с руководителей Еврокомиссии, Европарламента, и заканчивая их кишиневскими представителями.
Но от советских времен все же есть одно отличие. Если в колхозе 120 тыс. тонн зерна и не собирали, то 100 тыс. в «закрома родины» все-таки давали. Эти сегодняшние дают нулевой результат и занимаются исключительно 100% приписками. Они создают фейковую реальность, выдавая ее за свои достижения.
И еще: если в советские времена «объектами показа» для иностранцев выступали реальные производства, на которых работали тысячи людей, то сегодня для показа «достижений» молдаван еврокомиссаров возят посмотреть на то, как живет «рядовой» комик-трансвестит. Какие времена — такие и передовики.