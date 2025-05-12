В Молдове все плохо, а власти твердят, что все отлично: Найдена причина вранья — в ЕС не могут признаться, что облажались

Ответ и объяснение очень простые: бюрократы, что кишиневские, что брюссельские, не могут открыто признать, что они облажались, и поэтому занимаются искажением реальности. Ведь они как-никак отвечают за происходящее, и сказать, что они все провалили, означает расписаться в собственной беспомощности и никчемности. Люди спросят, а зачем вы вообще нужны такие импотенты и вредители? Но самое страшное, что спросят даже не люди — на людей им плевать, — а спросит их бюрократическое начальство.