После скандала Париж пытается оправдать Макрона мемом

Скандал вокруг Макрона разгорелся после того, как СМИ растиражировали видео агентства Ассошиэйтед Пресс из купе поезда, в котором собрались вместе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оператор запечатлел, как французский политик убирает со стола предмет белого цвета, а в это время глава правительства ФРГ прячет предмет, напоминающий ложечку или палочку. Пользователи соцсетей высказали предположение, что спрятанные политиками предметы могли быть пакетиком с наркотическим веществом и ложкой для их употребления.