После скандала Париж пытается оправдать Макрона мемом

В администрации французского президента опубликовали кадр скандального видео, на котором видно, что на столе перед Макроном находится не пакет с наркотическими веществами, а бумажная салфетка.
«Это платок», — цитирует сообщение на официальной странице администрации президента Франции агентство Ura.ru. На снимке также написано, что платок используют для того, чтобы в него сморкаться.
В Елисейском дворце заявили, что дезинформация заходит далеко, «когда европейское единство становится неудобным».
Скандал вокруг Макрона разгорелся после того, как СМИ растиражировали видео агентства Ассошиэйтед Пресс из купе поезда, в котором собрались вместе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оператор запечатлел, как французский политик убирает со стола предмет белого цвета, а в это время глава правительства ФРГ прячет предмет, напоминающий ложечку или палочку. Пользователи соцсетей высказали предположение, что спрятанные политиками предметы могли быть пакетиком с наркотическим веществом и ложкой для их употребления.