В Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса

В состав рабочей группы для выработки предложений по внесению законодательных поправок в механизм присвоения статуса кандаса включены:
- заместитель премьер-министра РК, руководитель;
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя;
- председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь;
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
- вице-министр юстиции РК;
- вице-министр науки и высшего образования РК;
- вице-министр здравоохранения РК;
- вице-министр культуры и информации РК;
- вице-министр просвещения РК;
- заместитель министра иностранных дел РК;
- вице-министр национальной экономики РК;
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- заместитель министра внутренних дел РК;
- заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК;
- заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы.
Рабочей группе предписано в срок до 30 мая 2025 года выработать законодательные поправки по пересмотру порядка присвоения статуса кандаса и внести их в Аппарат Правительства РК.
Кандас — этнический казах и члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, получившие соответствующий статус.
По данным Минтруда, в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.