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В Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса

Премьер-министр РК Олжан Бектенов подписал распоряжение от 25 апреля 2025 года «О создании рабочей группы для выработки предложений по изменению механизма присвоения статуса кандаса», сообщает Zakon.kz.

Источник: МИД РК

В состав рабочей группы для выработки предложений по внесению законодательных поправок в механизм присвоения статуса кандаса включены:

  • заместитель премьер-министра РК, руководитель;
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя;
  • председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь;
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
  • вице-министр юстиции РК;
  • вице-министр науки и высшего образования РК;
  • вице-министр здравоохранения РК;
  • вице-министр культуры и информации РК;
  • вице-министр просвещения РК;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • вице-министр национальной экономики РК;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • заместитель министра внутренних дел РК;
  • заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК;
  • заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

Рабочей группе предписано в срок до 30 мая 2025 года выработать законодательные поправки по пересмотру порядка присвоения статуса кандаса и внести их в Аппарат Правительства РК.

Кандас — этнический казах и члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, получившие соответствующий статус.

По данным Минтруда, в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.