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Индия открыла шлюзы и вернула воду Пакистану

Индия открыла один шлюз на плотине Баглихар на реке Ченаб (бассейн Инда), которая течет в Пакистан, сообщает The Economic Times.

Источник: РИА "Новости"

Плотина была перекрыта 4 мая на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира. Река Ченаб по договору о разделе вод реки Инд от 1960 года отошла Пакистану, но из-за эскалации Индия приостановила действие документа. Ченаб берет начало в Гималаях в Индии, но большая часть реки протекает в Пакистане.

Индийская The Tribune пишет, что был открыт также шлюз плотины Салал, которая располагается на Ченабе. Но источники издания сообщили, что шлюзы были открыты для снижения давления в водохранилищах и пока позиция Индии по поводу договора о разделе вод Инда остается неясной.

Исламабад заявлял, что действия Дели по остановке потока воды реки Инд будут восприняты как акт войны. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика Пакистана.

Напряженность между странами усилилась из-за теракта на территории Джамму и Кашмир — она подконтрольна Индии, но на нее долгое время претендовал и Пакистан. 22 апреля группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, погибли 26 человек, среди которых 25 граждан Индии и один непалец, десятки получили ранения.

В итоге в ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции «Синдур» (так называется порошок красного цвета, которым наносят отличительный знак замужних женщин в индуизме) «против террористической инфраструктуры в Пакистане».

Материал дополняется.