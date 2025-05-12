Индия открыла шлюзы и вернула воду Пакистану

Плотина была перекрыта 4 мая на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира. Река Ченаб по договору о разделе вод реки Инд от 1960 года отошла Пакистану, но из-за эскалации Индия приостановила действие документа. Ченаб берет начало в Гималаях в Индии, но большая часть реки протекает в Пакистане.
Исламабад заявлял, что действия Дели по остановке потока воды реки Инд будут восприняты как акт войны. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика Пакистана.
Напряженность между странами усилилась из-за теракта на территории Джамму и Кашмир — она подконтрольна Индии, но на нее долгое время претендовал и Пакистан. 22 апреля группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, погибли 26 человек, среди которых 25 граждан Индии и один непалец, десятки получили ранения.
В итоге в ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции «Синдур» (так называется порошок красного цвета, которым наносят отличительный знак замужних женщин в индуизме) «против террористической инфраструктуры в Пакистане».
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