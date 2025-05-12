Индия открыла шлюзы и вернула воду Пакистану

Плотина была перекрыта 4 мая на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира. Река Ченаб по договору о разделе вод реки Инд от 1960 года отошла Пакистану, но из-за эскалации Индия приостановила действие документа. Ченаб берет начало в Гималаях в Индии, но большая часть реки протекает в Пакистане.

Индийская The Tribune пишет, что был открыт также шлюз плотины Салал, которая располагается на Ченабе. Но источники издания сообщили, что шлюзы были открыты для снижения давления в водохранилищах и пока позиция Индии по поводу договора о разделе вод Инда остается неясной.