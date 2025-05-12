Нацармия Молдовы проводит плановые учения резервистов

Первые сборы резервистов в 2025 году прошли с седьмого по 11 апреля. Согласно ранее озвученному плану, составленному Минобороны страны, Национальная армия Молдовы проведет учения с резервистами Вооруженных сил в апреле, мае и ноябре. Лица, подлежащие участию в сборах, будут вызываться повестками в территориальные военные центры по месту жительства.