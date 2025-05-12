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Нацармия Молдовы проводит плановые учения резервистов

В Молдове вновь проводятся плановые учебные сборы резервистов Нацармии.

Источник: Ministerul Apărării

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Национальная армия Молдовы в понедельник начала сборы резервистов, согласно плану, утвержденному Министерством обороны. Учения будут длиться пять дней до 16 мая, после чего многие их участники получат новые отличительные знаки, дипломы и грамоты.

«С 12 по 16 мая резервисты будут тренироваться в учебных центрах на юге и севере страны», — заявили ранее в пресс-службе Минобороны.

Целью учений названа проверка навыков резервистов, а также ознакомление их с оборудованием и вооружением, имеющимися в распоряжении Нацармии.

Первые сборы резервистов в 2025 году прошли с седьмого по 11 апреля. Согласно ранее озвученному плану, составленному Минобороны страны, Национальная армия Молдовы проведет учения с резервистами Вооруженных сил в апреле, мае и ноябре. Лица, подлежащие участию в сборах, будут вызываться повестками в территориальные военные центры по месту жительства.

Подобные учения организовывались и в предыдущие годы в соответствии с требованиями Закона о резерве Вооруженных сил, а также о Плане подготовки Национальной армии на текущий год.

В прошлом году резервисты собирались на учения в марте, мае, июне и июле.