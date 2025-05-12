Контрактники из Приморья получают более 5 млн рублей за первый год службы на СВО

«Помимо единовременной выплаты в 2,5 миллиона рублей, при подписании контракта денежное довольствие на время прохождения службы — от 210 тысяч рублей ежемесячно, а это 2,5 миллиона в год. Таким образом, за первый год службы контрактник получит более 5 миллионов рублей», — пояснили в региональных ведомствах.