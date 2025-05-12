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Контрактники из Приморья получают более 5 млн рублей за первый год службы на СВО

Жители Приморского края, заключившие контракт на участие в специальной военной операции, получают свыше 5 миллионов рублей за первый год службы.

Источник: Екатерина Цой

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Помимо единовременной выплаты в 2,5 миллиона рублей, при подписании контракта денежное довольствие на время прохождения службы — от 210 тысяч рублей ежемесячно, а это 2,5 миллиона в год. Таким образом, за первый год службы контрактник получит более 5 миллионов рублей», — пояснили в региональных ведомствах.

С 1 апреля размер единовременной выплаты увеличен до 2,5 миллиона рублей. В крае также сохраняется полный спектр мер поддержки для участников СВО и их семей — всего более 35 видов помощи.

Среди них: списание просроченных процентов по кредитам, 50% компенсации за оплату ЖКХ, предоставление служебного жилья или компенсация за его наем, льготные ипотечные программы. Для семей бойцов предусмотрены бесплатное питание в образовательных учреждениях, внеочередное зачисление в детские сады, освобождение от оплаты секций и кружков, путевки для медреабилитации. Полный перечень опубликован на сайте правительства Приморского края.

Власти региона делают акцент и на помощь тем, кто планирует вернуться к гражданской жизни. Военнослужащим предоставлено право на приоритетное поступление в вузы и колледжи, а также возможность бесплатного обучения новым востребованным профессиям. В числе популярных направлений е «1С: Бухгалтерия», «пожарная профилактика», «компьютерная графика», «юриспруденция», «слесарь-электрик» и другие.

Пройти обучение можно через Приморский центр занятости населения и его отделения по месту жительства. Контактные телефоны: 8 (423) 226−96−32, 8 (423) 222−72−15.

Для заключения контракта с МО РФ приморцы могут обратиться по телефонам: 8 (423) 239−71−00 или 8 (423) 221−64−83.