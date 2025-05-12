Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан», — сказала она.
По словам дипломата, «адекватный ответ на эти неадекватные шаги» последует в ближайшее время.
О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил сегодня министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.
Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге.