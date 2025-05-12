CNN: Лула да Силва предложил себя в качестве посредника по Украине

В ночь на 11 мая Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные лидером России переговоры.