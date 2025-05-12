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CNN: Лула да Силва предложил себя в качестве посредника по Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе прошедших 9 мая в Кремле переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил свою кандидатуру в качестве посредника на возможных переговорах с Украиной. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на специального помощника главы южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморима.

Источник: AP 2024

Отмечается, что в ходе переговоров Лула да Силва обсудил предложения, подготовленные ранее совместными усилиями Пекина и Бразилиа, а также «предложил свою помощь в качестве посредника». Аморим также добавил, что позиция бразильского руководства близка к той, которую заняла администрация президента США Дональда Трампа — содействовать скорейшему началу переговорного процесса.

Дипломат добавил, что Евросоюзу также следовало бы сыграть основополагающую роль в начале переговоров о мирном урегулировании, которое позволит сообществу начать уделять больше внимания внутренним проблемам, таким как миграция и социальное обеспечение. При этом помощник бразильского лидера напомнил, что руководство РФ «не допустит вступления Украины в НАТО».

Ранее Лула да Силва, подводя итоги визита в РФ, заявил, что намерен также обсудить урегулирование на Украине с властями КНР и Франции. По словам президента, Бразилия продолжит диалог с теми, кто реально нацелен на достижение мира на Украине.

В ночь на 11 мая Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные лидером России переговоры.