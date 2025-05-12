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Уголовное дело против вице-спикера ЗС Андрея Новака прекращено

Об этом сообщает бюро «Коммерсантъ Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении депутата Андрея Новака на основании «примирения с потерпевшей». Об этом сообщает бюро «Коммерсантъ Сибирь».

Ранее вице-спикер красноярского заксобрания был обвинен в избиении женщины. По версии следствия, с января 2022 года по июнь 2024 года он систематически применял физическое насилие к знакомой, а в ночь на 14 июня прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на неё в её квартире, угрожая убийством.

Ранее рассказывали, что в Ачинске завели уголовное дело из-за нападения бродячих собак на мужчину.