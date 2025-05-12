Президент провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

«Он подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений — от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования», — сообщили в Акорде.