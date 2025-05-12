Росреестр уточнил административные границы между Хабаровским краем и ЕАО

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Землеустроительная документация прошла экспертизу в центральном аппарате Росреестра. До этого площади регионов считались условными, что затрудняло планирование.
Глава хабаровского Росреестра Дмитрий Щербаков отметил, что наличие границ в реестре улучшит сбор земельного налога, привлечёт инвестиции и предотвратит земельные споры.
Хабаровский край граничит с пятью регионами: Якутией, Амурской и Магаданской областями, Приморским краем и ЕАО. Уточнение границы с ЕАО завершило внесение данных о межрегиональных границах в ЕГРН.