Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росреестр уточнил административные границы между Хабаровским краем и ЕАО

Росреестр внёс в Единый государственный реестр недвижимости границу между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью.

Источник: Правительство Хабаровского края

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Землеустроительная документация прошла экспертизу в центральном аппарате Росреестра. До этого площади регионов считались условными, что затрудняло планирование.

Глава хабаровского Росреестра Дмитрий Щербаков отметил, что наличие границ в реестре улучшит сбор земельного налога, привлечёт инвестиции и предотвратит земельные споры.

Хабаровский край граничит с пятью регионами: Якутией, Амурской и Магаданской областями, Приморским краем и ЕАО. Уточнение границы с ЕАО завершило внесение данных о межрегиональных границах в ЕГРН.