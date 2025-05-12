МИД: Германия продолжит поставлять оружие Киеву при отсутствии прекращения огня

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет прекращения огня с российской стороны с 12 мая. Он также подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По данным Axios, он прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня.