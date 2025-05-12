Лукашенко: Беларусь готова возобновить поставки военной техники во Вьетнам

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Беларусь готова возобновить поставки военной техники во Вьетнам, об этом в понедельник заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что сейчас можно откровенно сказать, что Беларусь и Вьетнам интенсивно сотрудничали в области ВПК и поставок образцов белорусских вооружений во Вьетнам.
«Беларусь готова возобновить поставки образцов военной техники во Вьетнам», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также пригласил вьетнамскую делегацию на выставку вооружений MILEX-2025, которая пройдет в Минске