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Лукашенко: Беларусь готова возобновить поставки военной техники во Вьетнам

Глава государства пригласил делегацию из Вьетнама на выставку вооружения MILEX-2025, которая пройдет в конце мая.

Источник: AP 2024

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Беларусь готова возобновить поставки военной техники во Вьетнам, об этом в понедельник заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент Sputnik.

Он отметил, что сейчас можно откровенно сказать, что Беларусь и Вьетнам интенсивно сотрудничали в области ВПК и поставок образцов белорусских вооружений во Вьетнам.

«Беларусь готова возобновить поставки образцов военной техники во Вьетнам», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также пригласил вьетнамскую делегацию на выставку вооружений MILEX-2025, которая пройдет в Минске 21—24 мая.