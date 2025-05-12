Германия готова продолжать поставки оружия Украине

Трансляция выступления Вадефуля велась на YouTube-канале Times News.
Министр отметил, что его позицию разделяет большинство немецких парламентариев, и напомнил о недавнем одобрении пакета помощи Украине на 3 млрд евро, пишет Ura.ru. Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Германия предоставит новые пакеты военной помощи, если мирные переговоры не начнутся.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Турции 15 мая, если Россия подтвердит полное прекращение огня. Европейские лидеры также призвали Россию к прекращению огня на Украине с 12 мая, угрожая вводом новых санкций.