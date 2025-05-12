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Германия готова продолжать поставки оружия Украине

Если Киев не заключит перемирие с Москвой, то Берлин готов поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трансляция выступления Вадефуля велась на YouTube-канале Times News.

Министр отметил, что его позицию разделяет большинство немецких парламентариев, и напомнил о недавнем одобрении пакета помощи Украине на 3 млрд евро, пишет Ura.ru. Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Германия предоставит новые пакеты военной помощи, если мирные переговоры не начнутся.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Турции 15 мая, если Россия подтвердит полное прекращение огня. Европейские лидеры также призвали Россию к прекращению огня на Украине с 12 мая, угрожая вводом новых санкций.