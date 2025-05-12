Елисейский дворец назвал врагами Франции выдающих салфетку Макрона за наркотики

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как президент Франции Эммануэль Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».