Артем Жога создал координационный совет для исполнения поручения Путина в УрФО

«Спорт — это не только про рекорды и медали. Это про дух, характер, единство. Особенно это важно сейчас, когда мы должны создавать условия для адаптации и реабилитации ветеранов СВО. Весной в Югре прошел Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Он вызвал сильный отклик как у бойцов, так и у зрителей. В связи с этим уже в августе в Тюмени проведем Кубок полпреда по летним дисциплинам для ветеранов боевых действий. Убежден: такие турниры должны стать традицией», — написал Артем Жога.