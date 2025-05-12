Артем Жога создал координационный совет для исполнения поручения Путина в УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога создал Координационный совет по развитию физической культуры и спорта. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По его словам, в новой структуре будут сосредоточены усилия органов власти, общественных организаций и спортивных структур для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о здоровой и сильной стране.
«Спорт — это не только про рекорды и медали. Это про дух, характер, единство. Особенно это важно сейчас, когда мы должны создавать условия для адаптации и реабилитации ветеранов СВО. Весной в Югре прошел Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Он вызвал сильный отклик как у бойцов, так и у зрителей. В связи с этим уже в августе в Тюмени проведем Кубок полпреда по летним дисциплинам для ветеранов боевых действий. Убежден: такие турниры должны стать традицией», — написал Артем Жога.
Отдельное внимание, по его словам, новый совет будет уделять развитию детского спорта в регионах УрФО. В частности, речь идет о максимальной доступности для несовершеннолетних бесплатных площадок. Жога подчеркнул, что нужно заняться дополнительно поддержкой и подготовкой детских тренеров.
«Развитие физкультуры и спорта — это вклад в здоровье людей. Нам нужны не отчеты ради галочки, а реальные перемены», — подчеркнул уральский полпред.