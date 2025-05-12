Ильсур Хисматуллин стал главой комитета ЖКХ в Казани

Он напомнил, что ранее Хисматуллин занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов города. «Знает сферу ЖКХ не понаслышке. Для нас это важнейшее направление», — сказал мэр Казани.
Метшин добавил, что прежний председатель комитета Василий Лысачкин возглавит управление жилищной политики.
Еще одно кадровое изменение затронуло управление делами исполкома и мэрии Казани. Теперь им будет руководить Линар Гафаров, занимавший до этого должность заместителя управления.