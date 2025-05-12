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Ильсур Хисматуллин стал главой комитета ЖКХ в Казани

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани с сегодняшнего дня будет возглавлять Ильсур Хисматуллин. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Источник: ИА Татар-информ

Он напомнил, что ранее Хисматуллин занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов города. «Знает сферу ЖКХ не понаслышке. Для нас это важнейшее направление», — сказал мэр Казани.

Метшин добавил, что прежний председатель комитета Василий Лысачкин возглавит управление жилищной политики.

Еще одно кадровое изменение затронуло управление делами исполкома и мэрии Казани. Теперь им будет руководить Линар Гафаров, занимавший до этого должность заместителя управления.