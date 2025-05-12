Денис Паслер поручил привести в порядок Аллею Славы в Невьянске

На оперативном совещании руководитель региона обратил внимание на неудовлетворительное состояние Аллеи Славы в Невьянске и поручил своему заместителю Сергею Швиндту вместе с местными властями разобраться в причинах, почему аллея не была обновлена к юбилею Победы, а также необходимо доложить, когда необходимые работы по благоустройству будут проведены.