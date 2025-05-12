Денис Паслер поручил привести в порядок Аллею Славы в Невьянске

Он отметил, что власти города не привели ее в порядок.
— К 80-летию Великой Победы у муниципалитетов стояла задача — привести в порядок памятники, аллеи и захоронения героев. К сожалению, с ней справились не все, — отметил Паслер в своём telegram-канале.
На оперативном совещании руководитель региона обратил внимание на неудовлетворительное состояние Аллеи Славы в Невьянске и поручил своему заместителю Сергею Швиндту вместе с местными властями разобраться в причинах, почему аллея не была обновлена к юбилею Победы, а также необходимо доложить, когда необходимые работы по благоустройству будут проведены.
Паслер подчеркнул, что недопустимо, чтобы памятные места, посвящённые подвигам наших предков, находились в запущенном состоянии.
Денис Паслер добавил, что Невьянск — не единственный город, который оказался недостаточно подготовлен ко Дню Победы. В ближайшее время будут проведены работы во всех муниципалитетах по улучшению и памятников и мемориалов в течение 2025 года.