Адмирал НАТО раскрыл планы США по размещению войск в Европе

Сейчас в Европе дислоцируется около 100 тысяч американских солдат и офицеров. В Пентагоне предупредили, что планируют переместить контингент в другие регионы, сократив количество своих военных в Европе. Высокопоставленные лица в европейских странах ранее заявляли, что США могут вывести из стран НАТО около 20 тысяч бойцов, которые были размещены в Европе по распоряжению экс-президента США Джо Байдена в 2022 году.