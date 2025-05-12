Адмирал НАТО раскрыл планы США по размещению войск в Европе

«Пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты выведут войска, участвующие в оборонных планах альянса, и переместят их в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит слова адмирала «Интерфакс» со ссылкой на Defense News.
Джузеппе Каво Драгоне высказался о перспективах передислокации американских военных во время визита в США для переговоров с сотрудниками Пентагона, среди которых был заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.
Глава военного комитета НАТО уточнил, что министерство обороны США в настоящее время не будет реализовывать план по выводу войск из Европы, но страны ЕС и Великобритания, даже в случае сокращения американского контингента, смогут его заместить. По его словам, в арсеналах Евросоюза и Великобритании достаточно оружия и техники, в том числе имеются средства ПВО, РЭБ, транспортная авиация и ресурсы для выпуска дронов.
Адмирал добавил, что НАТО стоит готовиться к тому, что США сократят свое присутствие в европейских странах, Альянсу следует заблаговременно «переориентироваться».
Сейчас в Европе дислоцируется около 100 тысяч американских солдат и офицеров. В Пентагоне предупредили, что планируют переместить контингент в другие регионы, сократив количество своих военных в Европе. Высокопоставленные лица в европейских странах ранее заявляли, что США могут вывести из стран НАТО около 20 тысяч бойцов, которые были размещены в Европе по распоряжению экс-президента США Джо Байдена в 2022 году.