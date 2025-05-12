Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», — сказала она журналистам на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.
Мосциская-Дендыс уточнила, что в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом.
Кроме этого, отмечается, что российское диппредставительство могут закрыть в течение 30 дней, однако точная дата пока не названа.
12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Уточняется, что он решил отозвать согласие на работу консульства в стране.
Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией, при этом предпринимает действия, направленные против интересов граждан.