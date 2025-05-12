В Молдавии назвали требование продлить домашний арест Гуцул необоснованным

Он отметил, что у адвокатов есть множество доказательств того, что Гуцул выполняет все требования. «Мы с вами ожидаем, что с нее снимут эти браслеты и она вернется в Гагаузию исполнять свои прямые обязанности! В Гагаузии ее ждут, ждут реализацию проектов, которые она начала и продолжает делать! Никто не позволит обезглавить Гагаузию», — подчеркнул депутат.